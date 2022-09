EU verspilt meer voedsel dan ze invoert, volgens EEB

De Europese Unie verspilt meer voedsel dan ze invoert, wat haar voedselzekerheid ondermijnt te midden van stijgende kosten van levensonderhoud. Dat zegt het Europees Milieubureau (EEB) vrijdag. De Europese Commissie zou naar verwachting tegen het einde van het jaar bindende doelstellingen voorstellen om deze verspilling te verminderen.

In 2021 importeerde de EU bijna 138 miljoen ton landbouwproducten tegen een kostprijs van 150 miljard euro. Tegelijkertijd verspilt het jaarlijks 153,5 miljoen ton voedsel, merkt de EEB op, daarbij verwijzend naar het rapport van de milieuorganisatie Feedback EU dat vrijdag is gepubliceerd. Niet minder dan één vijfde van de voedselproductie in de EU wordt vandaag verspild.

Door die verliezen te beperken tegen 2030 zouden zo’n 4,7 miljoen hectaren landbouwgrond kunnen worden gered, berekende het EEB. De voedselverspilling is daarnaast ook verantwoordelijk voor een verlies van 143 miljard euro per jaar én ligt aan de basis van 6 procent van de totale broeikasuitstoot binnen de EU. De EEB en 42 andere organisaties uit 20 EU-landen hebben vrijdag een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin ze de Europese autoriteiten oproepen om de lidstaten wettelijk te verplichten om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren. Ze willen ook dat agrarische voedselverspilling wordt verantwoord.

De Europese Commissie zal naar verwachting dit jaar juridisch bindende doelstellingen voor voedselverspilling voorstellen, die in 2023 formeel zullen worden goedgekeurd. De doelstellingen zullen worden vastgesteld na onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Raad. Als ze wordt aangenomen, zou de wetgeving wereldwijd de eerste in zijn soort zijn, zegt het Europees Milieubureau.