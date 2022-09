Engie: ‘Geen overleg met regering over Doel 3’

Er lopen geen gesprekken tussen de regering en Engie Electrabel over Doel 3. Dat zegt een woordvoerster van de uitbater van de kerncentrales.

De politieke discussie over een eventueel uitstel van de ontmanteling van kerncentrale Doel 3 is niet besproken met de uitbater van de kerncentrales. Dat zegt een woordvoerster van Engie Electrabel. ‘Er is nog geen enkele aanvraag vanuit de regering gekomen. Er lopen met ons ook geen gesprekken over Doel 3’, klinkt het bij het bedrijf.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg afgelopen week aan het FANC of de ontmanteling van kernreactor Doel 3 op een veilige manier uitgesteld kan worden. Dat zou het eventueel mogelijk maken om de centrale op een latere datum weer op te starten. Het initiatief van de minister viel niet bij iedereen binnen de regering in goede aarde.

Vrijdag wordt zoals het er nu naar uit ziet definitief de stekker uit Doel 3 getrokken. De ontmanteling van de centrale zelf kan pas over enkele jaren van start gaan. Eerst moet een hele voorbereidingperiode worden doorlopen.