Energiefactuur in 16 Europese landen – onder meer België – hoger dan minimum maandloon

De gemiddelde jaarlijkse energiefactuur bedraagt in zestien EU-landen – onder meer in België – meer dan het maandloon voor wie werkt aan de laagste lonen. Dat zegt het Europees Vakverbond, de koepelorganisatie van vakbonden in Europa.

Concreet moeten werknemers die aan de laagste lonen werken in zestien Europese landen een volledig maandloon aan de kant zetten om hun energiefactuur te kunnen betalen. In 2021 was dat het geval in acht landen.

In vier landen – Slovakije, Griekenland, Tsjechië en Italië – is de energiefactuur zelfs even hoog als het gemiddelde maandloon. Cijfers van het EVV tonen dat in België werknemers met de laagste lonen nu 37 dagen moeten werken om hun jaarlijkse stroom- en gasfactuur te kunenn betalen. In Nederland is dat 48 dagen, in Duitsland 33 dagen.