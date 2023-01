Elektrische Defender op komst

Met de nieuwste generatie Defender verbaasde de Britse terreinwagenbouwer Land Rover vriend en vijand, want de Defender 2020 brak resoluut met het verleden en werd veel minder utilitair. Het ziet ernaar uit dat dit iconische model nog een metamorfose te wachten staat in de vorm van een elektrische aandrijving.

Inzetbaarheid blijft vraagteken

Vanaf 2025 gaat ook de Defender aan de stekker en dat is toch wel opmerkelijk omdat de Land Rover Defender de auto ‘par excellence’ is die decennialang synoniem stond voor vrije, ongebonden en onvoorwaardelijke mobiliteit. Dat laatste mocht je wel erg letterlijk nemen want de stoere Brit schuwde zware lasten, noch ruw terrein. Precies die twee laatste disciplines lijken alvast moeilijk verzoenbaar met elektroaandrijving. Praktijktests (met bestaande EV-modellen) leren immers dat het rijbereik keldert wanneer zware lasten worden versleept. Een andere bedenking is dat laadinfrastructuur vooral beschikbaar is in een meer stedelijke omgeving en op belangrijke verkeersassen zoals snelwegen. Laat dat nu uitgerekend de locaties zijn die je met een terreinwagen van dit kaliber als het even kan links laat liggen.

Aangepast platform

De gefacelifte Defender zou niet alleen een elektrische aandrijving krijgen, om alle EV-componenten te kunnen herbergen zou er eveneens een nieuw platform komen. Of dat dan ook meteen het einde zal betekenen van een Defender met een verbrandingsmotor is niet zeker, want zoals eerder gesteld is een EV-aandrijving niet compatibel met het gebruiksprofiel van een ware offroad-rijder. Tegen 2024 zou dit model op de markt komen, Land Rover heeft op dit ogenblik nog niet officieel gecommuniceerd over deze telg, de geruchten circuleren vooral in de Britse autopers.