Audi gunt ons een glimp van de nieuwe Q8, de meer sportievere coupéversie van het grootste SUV-model.

De Q8 is een bijzonder model want Audi heeft in principe twee auto’s die deze roepnaam gebruiken. Enerzijds is er de Q8 met de verbrandingsmotor waar we het hier over hebben, anderzijds kreeg de grote elektrische e-tron sinds zijn update ook een Q8-embleem op de kofferklep hoewel het een andere auto is.

Het model zoals we het vandaag kennen, is inmiddels vijf jaar op de markt. Misschien neemt Audi de gelegenheid te baat om wat meer duidelijkheid te scheppen in de benaming van dit model en zou die voortaan bijvoorbeeld als A9 door het leven kunnen gaan.

Brede heupen

Op het eerste beeld dat nu vrijgegeven is, zien we enkele stilistische wijzigingen aan de lichtunits achteraan. Elk achterlicht is opgebouwd uit drie elementen en er komt een rode ledstrip die de linker- en de rechterkant aan elkaar linkt. Verder zit er een schuin opgestelde achterruit op, een typerende C-stijl en brede heupen die de sportieve coupéallures benadrukken. Er komen blijkbaar ook veel smallere achteruitkijkspiegels maar uit deze eerste foto valt niet af te leiden of het om een echte spiegel of camera’s gaat.