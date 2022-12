Eén effectief jurylid minder op tweede procesdag proces aanslagen

Er is één effectief jurylid minder op de tweede dag van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Zij wordt nu vervangen door een plaatsvervangend jurylid.

Op de eerste procesdag maandag waren er al 2 van de 24 plaatsvervangende juryleden niet komen opdagen. Er blijven nu dus nog 21 plaatsvervangende juryleden over voor het proces dat 6 à 9 maanden zou duren.

Er moeten op zijn minst twaalf effectieve juryleden overblijven tot het einde van het proces om te oordelen over de schuld van de tien beschuldigden.

Het vrouwelijke jurylid dat dinsdag afhaakte, wordt vervangen door een mannelijk jurylid.

De vrouw had een medisch attest.

De voorzitster van het hof, Laurence Massart, haalde dinsdag ook aan dat een effectief jurylid maandag, bij de identificatie van de burgerlijke partijen, de naam had gehoord van een man die hij kende, klaarblijkelijk de ex-echtgenoot van een slachtoffer. Hij kende de man vanuit een jeugdbeweging maar had hem al lang niet meer gezien. Hij wist vooraf niet dat de man burgerlijke partij was. Het slachtoffer zelf kende hij niet.

Zowel parket als verdediging hadden er uiteindelijk geen bezwaar tegen dat de man effectief jurylid blijft.