Ecolo-vicepremier Gilkinet: ‘Meer dan twee kernreactoren verlengen is gevaarlijk’

Het is gevaarlijk om meer dan twee kernreactoren te verlengen, waarschuwt vicepremier voor Ecolo in de federale regering Georges Gilkinet zaterdag in Le Soir. Hij verzet zich zo tegen de plannen om de levensduur van nog drie andere reactoren te verlengen, waarvoor de regering eerder deze maand de deur opende.

De federale regering besliste vorig jaar, ten gevolge van de Oekraïnecrisis, om de jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, tien jaar langer open te houden, tot 2035. Het akkoord binnen Vivaldi gaat dus over slechts twee reactoren en is beperkt in de tijd, brengt Gilkinet in herinnering.

Maar de liberale coalitiepartners en CD&V dringen sinds een aantal weken aan op ook een beperktere levensduurverlenging van de oudere centrales van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2.

Reden: de beperkte bevoorradingszekerheid voor de winters van 2025-’26 en 2026-’27.

De federale regering besliste twee weken geleden dat ze de nucleaire veiligheidswaakhond FANC laat onderzoeken of het mogelijk is om de levensduur van bijkomende kerncentrales te verlengen om de winters van 2025-2026 en 2026-2027 te overbruggen. Wat betreft Gilkinet “zal de sluiting van centrales voortgezet worden. De sluiting van vijf reactoren ligt nog steeds op tafel, daar is niets aan veranderd.”

Om de bevoorradingszekerheid te garanderen spreekt de groene vicepremier eerder van “modulatie” van de drie bewuste reactoren dan “verlenging”.