Duitse subsidiebron voor EV’s droogt op

Duitsland gaat de ecopremies voor kopers van elektrische voertuigen danig terugschroeven. Momenteel kunnen EV-kopers op een korting tot 6.000 euro rekenen. Vanaf januari 2023 blijft daar slechts 4.500 euro van over.

In Duitsland bestaat een incentive om de financiële drempel voor kopers van een nieuwe elektrische auto te verlagen. Voor wagens met een prijskaartje tot 40.000 euro voorziet men vandaag een tegemoetkoming van 6.000 euro, maar vanaf begin volgend jaar daalt die premie tot 4.500 euro. Ook de bonus voor duurdere EV’s (tot 60.000 euro) wordt dan beperkt tot 3.000 euro. Duitsland gaat nog verder want vanaf 1 september hebben enkel particuliere kopers nog recht op de premies.

In januari 2024 vervalt ook de ecokorting voor de elektrische modellen die maximum 60.000 euro kosten en wordt de bonus voor modellen tot 40.000 euro beperkt tot 3.000 euro. Begin 2025 zou het steunprogramma volledig verdwijnen. “Tegen die tijd moet de markt van de elektrische voertuigen groot genoeg zijn om op eigen benen te staan en zouden er voldoende betaalbare modellen moeten zijn wat steun overbodig maakt”, luidt de motivatie van de Duitse beleidsmakers.

Ook PHEV’s gaan op de schop

In één moeite worden per 1 januari 2023 ook alle premies voor plug-in hybride voertuigen geschrapt. De ecologische meerwaarde van dit type aandrijving wordt in vraag gesteld omdat dergelijke voertuigen erg zwaar en in de praktijk niet altijd zuinig zijn omwille van de dubbele motorisatie.

Bovendien is er geen controle op de regelmaat waarmee de bestuurders de batterijen van hun voertuigen opladen. Een laatste punt van kritiek (vooral dan bij EV-rijders) is dat PHEV-voertuigen langdurig openbare laadinfrastructuur bezetten en in verhouding relatief weinig emissievrije kilometers rijden.