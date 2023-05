Dossier Dries Tys

Op 27 september vorig jaar verscheen in Knack het verhaal van Dries Tys, voormalig professor archeologie aan de VUB, die wegens grensoverschrijdend gedrag aan de kant werd geschoven. Dat artikel verwees naar een eerder artikel in De Morgen van januari 2022 en omschreef de berichtgeving in De Morgen als incorrect.

De Morgen baseerde zich voor zijn artikels op de getuigenissen van zeven melders alsook op gesprekken met experts, VUB-medewerkers en vertrouwelijke documenten. Knack baseerde zich acht maanden later op het tuchtdossier van de VUB en gesprekken met Dries Tys en andere betrokkenen. Knack had hierdoor meer informatie over het aantal klachten dat tot het vertrek van Dries Tys heeft geleid, net zoals het ook zicht had op het feit of de klachten van slachtoffers of derden kwamen en de vraag in welke mate de klachten te maken hadden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor kon Knack belangrijke nuances aanbrengen.

De suggestie dat De Morgen een aangedikte en partiële versie van het dossier uitbracht, was niet juist. De Morgen heeft haar journalistiek werk op correcte wijze gedaan. Het licht dat Knack in zijn latere artikel op basis van nieuwe bronnen op de zaak kon werpen, doet niets af aan de journalistieke kwaliteit van de berichtgeving van De Morgen acht maanden eerder.

Tegelijk staat Knack nog steeds achter de keuze om op basis van het volledige tuchtdossier en de gesprekken met professor Dries Tys nuance te brengen in de zaak en het beeld over Tys bij te sturen, om zo kanttekeningen te plaatsen bij de verwoestende werking van een trial by media.