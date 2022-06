Di Rupo optimistisch over Waalse toekomst

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is optimistisch over de toekomst van het Waals Gewest. De toekomst ziet er voor de Walen rooskleurig uit, zei hij zondag in een toespraak op het congres van de Waalse socialisten in Namen.

‘De afgelopen twee jaar waren erg moeilijk’, zei Di Rupo. De Waalse minister-president verwees naar de coronacrisis, de overstromingen van juli 2021 en de oorlog in Oekraïne. ‘Maar de Walen zijn veerkrachtig. Hun toekomst ziet er rooskleurig uit’, sprak hij. De minister-president verwees naar het ‘grootste herstelplan in de geschiedenis’ voor het gewest. ‘Een zeer ambitieus plan dat onze routekaart zal zijn voor de komende jaren. Het zal ervoor zorgen dat we de bladzijde van de moeilijkheden kunnen omslaan om nieuwe, veel gelukkiger bladzijden te schrijven’, zei hij.

Tekenen van herstel

Volgens Di Rupo zijn er dankzij het werk van zijn team al tastbare tekenen van herstel zichtbaar. ‘In 2021 zijn er bijna 30.000 nieuwe banen bijgekomen, de werkloosheid daalt en het aantal startende ondernemingen is met 12,5 procent gestegen’, zei hij. Maar hij gaf toe dat dit onvoldoende is. ‘We moeten verder gaan en dat is meteen de reden voor ons herstelplan dat voor het eerst de concrete steun heeft van de sociale en milieupartners’, vervolgde hij.

Het herstelplan moet het volgens de socialist mogelijk maken een gloednieuwe dynamiek in Wallonië tot stand te brengen met als doel zoveel mogelijk mensen uit de armoede te halen, kwaliteitsbanen te creëren, de economie te stimuleren, de digitale wereld toegankelijker te maken voor de burgers en de klimaatverandering af te remmen.