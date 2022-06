Derde generatie X1 ook elektrisch

BMW toont de derde generatie van het instapmodel van de X-familie waar de Zuid-Duitse constructeur zijn SUV-modellen onderbrengt. De X1 is de kleinste van het gamma maar kreeg een groeischeut en meet nu 4,5 meter.

Extra lengte betekent in dit geval ook een ruimer interieur waar de digitale displays weer eens toenemen. Tal van bedieningsknoppen – waaronder die voor de binnentemperatuur en de ventilatie – zijn vervangen door digitale ‘buttons’ op het centrale display. De volledige unit draait op BMW’s nieuwste Operating 8 systeem.

Altijd automaat

BMW houdt vast aan de belofte om klassieke benzine- en dieselmotoren in het gamma te houden. Die worden wel altijd uitgerust met een mild hybride systeem en ook de manuele versnellingsbak wordt afgevoerd ten voordele van een zeventrapsautomaat. De basismotor is de sDrive 18i met een driecilinder van 1.5 liter die 156 pk levert. Klanten die op zoek zijn naar een lagere CO2-emissie en een gunstiger fiscaal regime worden op hun wenken bediend met 2 plug-in hybride aandrijfgehelen of zelfs een volledig elektrische aandrijving die later op de markt komt.

Dat wordt de iX1 xDrive30 en is de eerste elektrisch aangedreven BMW met vierwielaandrijving in dit segment. De elektromotoren leveren 230 kW (313 pk) en tot 494 Nm aan trekkracht wanneer de boost-functie is ingeschakeld. Dankzij de batterijcapaciteit van wellicht 64 kWh belooft BMW een rijbereik van ruim 400 km.