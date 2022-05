 Defender krijgt extra zitje

Met de nieuwe Defender lanceert Land Rover een model dat stoer oogt en met dank aan elektronica ook behoorlijke terreincapaciteiten neerzet.

Na de introductie van de korte Defender 90 en de grotere 110, is het nu de beurt aan de langste 130 en die biedt tot 8 zitplaatsen. Liefhebbers van de klassieke Defender zijn niet onverdeeld enthousiast over de nieuwkomer omdat die – net als de overige Land en Range Rovers – veeleer fragiel uitvalt bij intensief gebruik offroad door de complexe elektronica. Los daarvan is de nieuwe generatie Defenders wel een commercieel succes want heel wat klanten zijn blij dat de constructeur de stoere retro look combineert met rijcomfort, hedendaags gebruiksgemak en een fiscaalgunstige plug-in hybride aandrijving.

Eind mei zal de grootste Defender 130 debuteren en die zal flirten met een lengte van vijf meter. De wielbasis zal dezelfde zijn als die van de 110, de extra ruimte zit voornamelijk in de grotere overhang achteraan en in het interieur worden liefst 8 zitplaatsen voorzien. Vooraan is er plaats voor de bestuurder en de passagier met achteraan twee volwaardige zitbanken met elk drie plaatsen.

In de Defender 110 is (optioneel) slechts plaats voor 7 inzittenden omdat achteraan slechts twee plaatsen zijn voorzien. Het ziet er ook naar uit dat er een (utilitaire) pick-up komt op basis van de 130 zoals we die bij de klassieke Defender zagen. Als die er komt, bewijst Land Rover dat het komaf wil maken met de kritiek dat de nieuwe Defender geen ‘werkpaard’ is.