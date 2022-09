De Sutter: ‘Federale ambtenaren welkom op kantoor, en toch zullen we 15% energie besparen’

‘Vanaf nu maandag 26 september zullen de federale instellingen – die samen niet minder dan 904 gebouwen hebben – meer doen om energie te besparen. Het doel is om de winter door te komen met 15 procent minder gas en elektriciteit. Toch zullen de ambtenaren de komende maanden nog altijd terecht kunnen in de kantoren,’ zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) dinsdag. Het plan dat ze samen met staatssecretaris Mathieu Michel schreef, wordt vrijdag op de ministerraad naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd.

Minister De Sutter maakt er een punt van dat het federaal overheidspersoneel deze winter ondanks de energiebesparing in de vertrouwde werkomgeving kan werken, en de administratie open en bereikbaar blijft. ‘Pakweg honderd verschillende woonkamers verwarmen is niet per se de meest zuinige optie als er voor die honderd gegroepeerde medewerkers ook één kantoorruimte kan worden verwarmd’, stelt ze. ‘Wél gaan we efficiënter met onze ruimte omspringen en die efficiënter verwarmen en verlichten.’

Er wordt ook niet bespaard op dienstverlening naar burger en bedrijven, daarom dat de loketten en eventuele wachtruimten open blijven. Tegelijk wil De Sutter het gas- en elektriciteitsverbruik van het federale overheidspersoneel tussen oktober en maart 2023 met 15 procent verlagen, vergeleken met het gemiddelde verbruik in die periode over de afgelopen vijf jaar.

Daarom worden vanaf maandag een dertigtal maatregelen van kracht, zoals het gegroepeerd samenzitten van werknemers, het automatisch doven van de lichten na 19 uur en het verlagen van de temperatuur.

‘Zeker in de gangen dringen we erop aan om de verwarming lager te zetten en ook op kantoor gaat de thermostaat naar omlaag, tot 19 graden. Wanneer het terug warm wordt, koelt de airco de kantoren dan weer maximaal tot 27 graden, loketruimtes zullen verwarmd en verlucht worden met strikt ingestelde klokken en thermostaten, geen ongebruikte opladers in het stopcontacten, waar mogelijk komt de nieuwste generatie LED-verlichting enzovoort’, somt de minister op.