De flits-SMS komt eraan

Het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid VIAS wil dat automobilisten een SMS ontvangen wanneer ze een overtreding hebben begaan. Op die manier willen ze vooral herhalingen van dezelfde verkeersinbreuk voorkomen.

Snel informeren

Omdat er vaak enige tijd zit tussen het begaan van een overtreding en het moment dat de bekeuring in de bus valt, duurt het ook precies even lang vooraleer de bestuurder zijn gedrag zal gaan aanpassen. Vooral in tijden dat er steeds meer automatische verkeershandhaving (lees: trajectcontroles en flitspalen) in gebruik worden genomen, leidt dit steeds vaker tot problematische situaties. De verhalen van automobilisten die bekeuringen opstapelen wanneer er vaak vlakbij hun woonplaats een gewijzigde verkeerssituatie (verlaagde maximumsnelheid) of een voor hen onbekende flitspaal in dienst werd genomen zijn legio.

Herhaling voorkomen

Door automobilisten kort na hun overtreding een SMS te sturen, herinneren ze zich makkelijk waar en wanneer ze een overtreding hebben begaan. Op die manier kan men enerzijds bijkomende boetes op dezelfde plats vermijden, maar zal de bestuurder sneller zijn gedrag kunnen aanpassen, wat de verkeersveiligheid op de plaats van de overtreding zal vergroten. Uitgerekend dat is uiteindelijk de bedoeling van verkeershandhaving en bekeuringen voor overdreven snelheid. VIAS ziet deze SMS-service ook als een manier om het maatschappelijke draagvlak voor de toenemende snelheidscontroles te vergroten. Vele automobilisten ervaren boetes voor (kleine) overtredingen als onrechtvaardig en vooral als een manier voor snel geldgewin.