De Croo: ‘Abortus verbieden leidt nooit tot minder abortus, enkel tot meer onveilige abortussen’

Ook in ons land reageren politici op de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om een einde te maken aan het grondwettelijk recht op abortus. ‘Abortus verbieden leidt nooit tot minder abortus, enkel tot meer onveilige abortussen’, stelt premier Alexander De Croo (Open VLD) op Twitter.

De Croo zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over de beslissing en het signaal dat het Hooggerechtshof daarmee geeft aan de wereld. Vicepremier van Groen Petra De Sutter spreekt over ‘een overwinning voor conservatieve en reactionaire krachten. Gelukkig steunt een ruime meerderheid aan Amerikanen het recht op abortus. De strijd is nog niet gestreden’, aldus De Sutter, die ook professor reproductieve geneeskunde is.

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) noemt de beslissing dan weer ‘betreurenswaardig. De vrijheid van vrouwen om te beslissen over hun eigen lichaam wordt nog maar eens met de voeten getreden.’

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert reageert. ‘De vrijheid van iedere vrouw over haar eigen lichaam is voor ons fundamenteel. Deze uitspraak toont aan dat in heel wat landen liberale verworven rechten onder druk staan’, zegt hij op Twitter. ‘De strijd daarover is niet gestreden. We zullen er verder voor moeten vechten.’