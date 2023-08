Dacia voor rolstoelgebruikers

De Belgische Dacia-invoerder werkt aan een Jogger voor rolstoelgebruikers waarbij de mindervalide met zijn/haar rolstoel achteraan in de wagen kan rijden én er nog vijf zitplaatsen overblijven.

De markt van voertuigen aangepast aan mindervalide mensen waaronder rolstoelgebruikers is erg klein en de prijs van de voertuigen overstijgt vaak het budget van het cliënteel dat doorgaans ook voor tal van andere aanpassingen (bijvoorbeeld aan de woning) al flink in de buidel moet tasten. Daarom slaat de Belux-invoerder van Dacia de handen in elkaar met Q-Care om een Jogger-model aan te passen aan de noden van een rolstoelgebruiker.

Dat bleek geen sinecure, maar de auto blijft gezinsvriendelijk omdat hij na de ombouw nog altijd plaats biedt aan zes inzittenden, waaronder één rolstoelgebruiker. Tot nu toe werden dergelijke ombouwprojecten steevast op basis van bestelwagentjes gemaakt omdat er voldoende hoogte nodig is zodat de rolstoelgebruiker via de kofferklep in de wagen kan rijden waarbij er voldoende hoofdruimte overblijft. Door de vloer een beetje te verlagen, kon Q-Care een vrije hoogte van 139 cm creëren.

Homologatie

Eens in de wagen zit de rolstoelpassagier tussen de overige passagiers op de achterbank, wat mogelijk is door de modulaire stoelen in combinatie met de isofix montagepunten achterin. De Jogger is momenteel nog in ontwikkeling en de ombouw moet ook nog de homologatieprocedures doorlopen. De invoerder gaat ervan uit dat dit model vanaf de herfst 2023 beschikbaar zal zijn.

Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar we weten wel dat deze ombouw mogelijk is met alle bestaande motorisaties en afwerkingsniveaus, met inbegrip van het nieuwste zeer volledige Extreme-niveau.