Daar komt de elektrische buggy

In de jaren zestig waren er merken die op een Kever een polyester buggy-koetswerk monteerden. Meyers Manx, één van de leveranciers van het eerste uur, ontwikkelde de Manx 2.0, een hedendaagse interpretatie ervan maar met een elektrische aandrijving.

Meyers pakt daarmee Volkswagen op snelheid, want ID. toonde ook al een conceptversie van een elektrische buggy. De Meyers Manx 2.0 heeft technisch gezien geen vergelijkpunten met de kitcars uit de jaren zeventig van vorige eeuw. Dergelijk buggies werden vaak door de eigenaar zelf omgebouwd op basis van een Volkswagen Kever. Het was vooral een budgetvriendelijke vrijetijdsauto.

De basis van de hedendaagse pretkar is volledig van aluminium, net als de koetswerkpanelen. Er komt overigens ook een hardtop voor de minder zonnige dagen. Qua design lijken de achterlichten op de ovalen exemplaren die destijds op de spatborden van een Kever werden geschroefd. Vergis u niet, de Manx 2.0 gebruikt uitsluitend ledtechnologie.

Amerika eerst

Ook de verchroomde ronde wieldoppen zijn een knipoog naar de roots en binnenin legt ook de ronde kilometerteller de nadruk op het retrosfeertje. Verder is alles hoogtechnologisch want de aandrijving is 100 % elektrisch. In elk achterwiel zit een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 205 pk. De basisversie krijgt een batterij van 20 kWh en er is er ook eentje met 40 kWh . Omdat de buggy slechts 680 kg weegt, haalt de basisversie een rijbereik van 240 km met de kleinste batterij.

De Manx 2.0 zal in California worden gebouwd en de eerste 50 exemplaren worden in de loop van 2023 aan Amerikaanse klanten geleverd.