Cupra Raval komt eraan 

Cupra komt ook met een EV die onder de Born wordt gepositioneerd. Deze compacte Cupra EV luistert naar de naam Raval en is in 2025 op de markt.

Nadat Volkswagen meldde dat er een 25.000 euro dure EV komt die kleiner is dan de ID.3 (de ID 2) was het een kwestie van tijd voor de andere merken binnen de VW-groep met een vergelijkbare auto op de proppen kwamen. Nu komt het nieuws uit het Spaanse Martorell want Seat borduurt verder op de UrbanRebel conceptwagen die al eens is getoond.

Korter

De Raval zal de (voorlopig?) kleinste telg binnen het EV-aanbod van de Volkswagen Groep worden. Raval slaat op een wijk in het oude Barcelona. Die keuze is niet toevallig want het nieuwe model zal vanaf 2025 in de productiesite van Martorell, op een steenworp van de Catalaanse hoofdstad worden gebouwd.

Het platform waarop de auto staat, is korter dan dat van de ID.3 waardoor deze wagens rond de vier meter lang zullen zijn. Over prestaties of prijzen houdt Seat/Cupra voorlopig de lippen stijf op elkaar, maar we kunnen gokken dat de compacte Cupra een rijbereik van 400 tot 450 km heeft en de prijs zal wellicht vergelijkbaar zijn met het instapmodel van de ID.2, wat neerkomt op ongeveer 25.000 euro.