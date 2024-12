Tv-maker Eric Goens: ‘We lijken allemaal Alzheimer te hebben als het gaat over het klimaat’

In een interview met De Zondag gaat televisiemaker Eric Goens in op de zaken die hem in het aflopende jaar emotioneerden. ‘Wat me bang maakt? De bangmakerij. Van zodra er ook maar iets gebeurt, krijgen we pushmeldingen.’

In de eindejaarsnummers peilt De Zondag naar de zes basisemoties bij Vlamingen die een opmerkelijk jaar doormaakten.

Hier volgt een deel van de antwoorden van Eric Goens (55) op drie van de zes voorgelegde emoties.

Wat maakte hem boos?

‘Veel. Boosheid is een belangrijke motor voor mij. Wat meest? De kloterij bij de VRT. Dat is een bedrijf dat barst van het talent. Dat zoveel troeven in handen heeft. Meer zelfs: de VRT zou de schoonste openbare omroep van heel Europa kunnen zijn. Maar wat zie je? Dat dat helemaal vastloopt op de onkunde van drie, misschien vier mensen – ik ga geen kant kiezen – die de boel beschadigen. Wat hebben we het voorbije jaar gezien? Een tsunami aan ruzies, schandalen en andere toestanden. Dat bedrijf is fundamenteel beschadigd en dat maakt mij boos.’

Wat maakt hem angstig?

‘De angst zelf. De bangmakerij. Dat is begonnen tijdens covid en niet meer verdwenen. Mijn broer belde gisteren. Dat het slecht gaat in de wereld, zei hij. “Komaan, Dirk”, zei ik. “What the fuck!” Ja, er zijn wat dingen aan het gebeuren die niet goed zijn. Maar in de jaren tachtig, toen wij opgroeiden, wat had je toen allemaal? De Koude Oorlog. De kernwapens. De Bende van Nijvel. Elke donderdagavond een aanslag in een supermarkt. Onze ouders werden daar ook niet hysterisch van. Het verschil is natuurlijk dit (haalt smartphone boven). Van zodra er ook maar iets gebeurt, krijgen we pushmeldingen.’

Wat heeft hem verbaasd?

‘Dat we allemaal Alzheimer lijken te hebben als het gaat over de toestand van het klimaat. Dat is een thema dat veel te weinig aan bod kwam, ook in de verkiezingscampagne. Wie spreekt daar nog over? Maar zie de waterbom in Valencia. De klimaatverandering is realiteit hè. Zou er nog iemand zijn die dat durft te ontkennen? En toch lijkt het alsof het ons niets kan schelen. We couldn’t care less. Wat een verschil met covid destijds. Ik heb dat nooit begrepen. Als het klimaat het overneemt, gaan we niet meer moeten neuten over Oekraïne.’

‘Ik vrees dat de hele discussie kapot gemaakt is door de extremisten. Eerst door de klimaatontkenners, maar daar blijven er vandaag weinig van over. En daarna door de Anuna De Wevers van deze wereld. Zwart-witdenken is altijd fout. Helaas zijn dat wel de mensen die aandacht krijgen en opgepikt worden. Ik ben begin dit jaar op Antarctica geweest en ik zal u zeggen: het gaat daar niet goed, hoor.’

Lees de volledige antwoorden op de zes emoties via deze link.