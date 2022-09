Tineke Van Ingelgem schittert in Kurt Weills opera: ‘Ik heb een droomjob waarin talent niet genoeg is’

Tineke Van Ingelgem probeert perfectie te bereiken in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny van Kurt Weill bij Opera Ballet Vlaanderen. Ivo van Hove regisseert.



Wie Tineke Van Ingelgem opbelt, hoopt stiekem dat ze niet opneemt. De sopraan met Aalsterse roots en een veelzijdig repertoire bewerkte Tony Bells aanstekelijke hit Charel, ik heb u kat gezien tot een vrolijke voicemail. Haar warme, opgewekte zangstem doet je glimlachen. En je beseft meteen waarom Ivo van Hove haar uitkoos om in Aufstief und Fall der Stadt Mahagonny de prostituee Jenny te vertolken.

De opera is geschreven in 1930. Wat maakt hem nog relevant?

Tineke Van Ingelgem: Het hele verhaal. Je maakt de stichting van de stad Mahagonny mee. Er worden regels en wetten gemaakt. Zodra een storm de stad bedreigt, vragen de mensen zich af waarom ze zich aan de regels moeten houden. Het leven is daar toch te kort voor? Na de storm verandert Mahagonny. Er resten nog vier plichten: vreten, seksen, vechten om geld en drinken. En er is een regel: je dopt je eigen boontjes. Niemand kan en mag je helpen als je in geldnood zit. Het hoofdpersonage is Jim. Hij verliest zijn geld en sterft. Het is een tragische opera die toont wat er gebeurt als een samenleving doordraait in haar verlangen naar snel genot en veel geld. De laatste zin die de cast samen zingt, is: ‘Können uns und euch und niemand helfen!’ Niemand kan iemand helpen.

En dan moet je make-up nog goed zitten ook.

Nochtans vertelt u in het promofilmpje dat u en de cast zich erg amuseren?

Van Ingelgem: Dat is ook zo! Het is een dramatisch stuk, maar er zit veel humor in. En de muziek is jazzy en fantastisch. Een voorbeeld. In de tweede act zingt Jenny: ‘Je gaat liggen in het bed dat jij opmaakte, niemand dekt je daar toe.’ Je moet alles alleen doen in die stad. Niemand helpt je. Jenny zingt het voor haar geliefde maar straatarme Jim. Het is een tragische boodschap, maar Weill zet ze op een meesmuilende melodie.

Wie is Jenny?

Van Ingelgem: Jenny leidt een groep prostituees. Ze zoeken hun geluk in Mahagonny. Hun eerste zin is: ‘O show us the way to the next whisky bar.’ In zo’n bar ontmoet ze Jim. Waar ze vandaan komt? Daar doet ze vaag over. Een keer zingt ze over haar roots in Havana, een andere keer liggen ze in Oklahoma. Haar identiteit is fake. Ook dat is, helaas, herkenbaar.

Wat herkent u in Jenny?

Van Ingelgem:(zwijgt even) Ik heb een droomjob waarin talent niet genoeg is. Je mag niet denken dat je voortdurend mooie rollen aangeboden krijgt. Je moet in de operawereld je eigen boontjes doppen. Op dat vlak lijk ik op Jenny.

U vertolkte Jenny al in 2016 toen Calixto Bieito de opera regisseerde bij Opera Ballet Vlaanderen. Wat is het grootste verschil met de versie van Van Hove?

Van Ingelgem: Ivo kiest voor een sober scènebeeld en er wordt live gefilmd, van héél dichtbij. Dat is confronterend. Als operazanger ben je je hardste criticaster. Je wilt perfect zingen, al bereik je de perfectie nooit. Nu moeten we ook opletten dat onze make-up perfect blijft. We mogen niet in onze ogen wrijven of stiekem in onze neus peuteren. (lacht)

Maar eerlijk: ik geniet van de belangstelling en het applaus. En ik wil mensen raken. Met deze opera houden we het publiek een niet zo fraaie spiegel voor. Maar we amuseren ons terwijl we die spiegel vasthouden. Wie ziet amuseren, amuseert zich ook en verlaat met een vol hart de zaal.