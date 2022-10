Opnieuw kunstwerk besmeurd: activisten lijmen zich vast aan ‘Meisje met de parel’ van Vermeer (video)

Drie mensen zijn donderdagmiddag aangehouden bij een museum in Den Haag na “openlijke geweldpleging tegen goederen”, meldt de Nederlandse politie.

Op sociale media wijzen beelden erop dat “Meisje met de parel” van Johannes Vermeer in het Mauritshuis zou zijn besmeurd met een rode vloeistof door activisten. De mensen op de filmpjes dagen shirts van de actiegroep Just Stop Oil. De actvisten lijmden zich ook vast aan het schilderij uit 1665.

NOW – Attack on Johannes Vermeer’s famed “Girl with a Pearl Earring” painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb — Disclose.tv (@disclosetv) October 27, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens de politie is het beroemde schilderij echter niet beschadigd. “De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd”, staat in een persbericht. Het museum heeft dit bevestigd. “

Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen ten behoeve van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af”, aldus het museum. Het schilderij zal “zo snel mogelijk” weer te zien zijn voor publiek. “Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek”, zegt het museum.

De Nederlandse Staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) keurt de bekladding van het schilderij ook af. Zij benadrukt dat demonstreren een groot goed is, “maar alsjeblieft: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust”.

(Lees verder onder het artikel.)

Volgens de staatssecretaris is het “aanvallen van weerloze kunstwerken niet de juiste manier” van protest. Recent duiken steeds meer voorbeelden op van klimaatactivisten die kunstwerken in het vizier nemen om hun boodschap duidelijk te maken.

Belgische activisten

De drie mannen die donderdag zijn opgepakt vanwege het besmeuren van het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag hebben de Belgische nationaliteit, zo bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS.

In een persbericht dat JustStopOil naar Belga stuurde geeft de actiegroep aan dat de boodschap “duidelijk” is: “als de mensheid niet onmiddellijk stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen, zal ze uitsterven”.

De actiegroep benadrukt dat volgens haar de ernst van de klimaatcrisis dit soort van daden rechtvaardigt. Ze beklemtoont ook dat haar activisten nooit een kunstwerk zullen beschadigen dat niet afgeschermd wordt door glas, en dat ze geen geweld zullen gebruiken.

Het is nog onbekend hoelang het drietal zal blijven vastzitten. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Ze worden verhoord. Een van hen zou Wouter Mouton zijn, een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal.