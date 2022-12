Nieuwe torens van Sagrada Familia voor het eerst verlicht

In de Spaanse stad Barcelona zijn vrijdagavond de twee nieuwste torens van de Sagrada Familia, die dit jaar werden afgewerkt, voor het eerst verlicht. Daarmee komt de wereldberoemde basiliek van architect Antoni Gaudí na 140 jaar weer een stapje dichterbij voltooiing.

De verlichting van de twee torens werd aangestoken na het traditionele kerstconcert in de basiliek. De lampen zullen tot en met 8 januari elke avond branden, als onderdeel van de kerstfestiviteiten. De twee nieuwste torens zijn 135 meter hoog. Bovenop staan de beelden van een stier en een leeuw, die symbool staan voor de evangelisten Lucas en Marcus.

Met deze torens erbij, zijn drie van de zes centrale torens van de Sagrada Familia gerealiseerd. Dat zijn de torens waarop het bouwcomité zich momenteel concentreert. De toren ter ere van de Heilige Maagd Maria, met een ster op de top, werd een jaar geleden opgeleverd. In 2023 moeten dan de torens voor de evangelisten Matteüs en Johannes voltooid zijn. Op die toppen komen een engel en een adelaar.

De bouw van de Jezus Christustoren wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Die wordt 172,5 meter hoog en zal van de Sagrada Familia het hoogste gebouw in Barcelona maken. De eerste steen van de Sagrada Familia werd in 1882 gelegd. Architect Gaudí raakte er pas een jaar later bij betrokken en werkte aan de kerk totdat hij ruim veertig jaar later stierf. Het project is om diverse redenen nog steeds niet afgerond.

De bouw heeft vertraging opgelopen door onder meer financiële problemen en vandalisme tijdens de Spaanse burgeroorlog. Wanneer het monumentale bouwwerk, dat nu al elk jaar miljoenen bezoekers trekt, af zal zijn, is niet duidelijk. Er werd lang gestreefd naar een opleverdatum in 2026, precies honderd jaar na Gaudí’s overlijden, maar dat doel is als gevolg van de coronapandemie niet langer haalbaar.