Modeontwerpster Vivienne Westwood overleden

De Britse modeontwerpster Vivienne Westwood is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar modehuis op Twitter.

Westwood, die naam maakte met haar punk- en new wave-stijlen in de jaren zeventig, overleed in de Londense wijk Clapham, “vredig en in het bijzijn van haar familie”, zo klinkt het. Haar man en creatieve partner Andreas Kronthaler liet in een verklaring weten te zullen “doorgaan met Vivienne in mijn hart”. “We hebben gewerkt tot het einde en ze heeft me genoeg dingen gegeven om mee verder te gaan. Dank je wel schat”, klonk het.

Westwood kleedde enkele van de grootste namen in de modewereld. Ze wordt in haar sector beschouwd als een pionier van de punk, en runde samen met Malcolm McLaren, haar ex-man en de manager van de Sex Pistols, een boetiek in de Londense King’s Road. Westwood bouwde een wereldwijd modemerk op met de dag van vandaag winkels in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Amerika en Azië.

De Britse stond ook bekend als milieuactiviste en bracht klimaatverandering op de catwalk. Westwood laat twee zonen achter, fotograaf Ben Westwood en Joseph Corré, mede-oprichter van het lingeriebedrijf Agent Provocateur.