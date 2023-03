Knack zes keer genomineerd voor Belfius Persprijzen

Knack heeft in totaal zes nominaties in de wacht gesleept voor de Belfius Persprijzen.

Sinds 1963 reikt Belfius persprijzen uit. Er zijn tegenwoordig veertien categorieën met telkens drie nominaties. Een vakjury kiest de genomineerden, en een eindjury uiteindelijk de winnaars.

Vijf stukken of series van Knack werden in totaal zes keer genomineerd.

De Knack-genomineerden

1. #CorruptionEurope

Knack-redacteur Kristof Clerix spitte samen met collega’s van Le Soir uit hoe Qatar, in aanloop naar het WK voetbal, welwillendheid van Europarlementsleden kocht om bijvoorbeeld niet te nauw toe te zien op de sociale wantoestanden in het land. Het onderzoek breidde zich ook uit naar Marokko en Mauritanië. Het dossier werd twee keer genomineerd, bij de Nederlandstalige en de Franstalige prijzen in de sectie Print & Web.

Eva Kaili werd na de onthullingen aangehouden en opzijgeschoven als ondervoorzitter van het Europees Parlement.

2. De jongen die naar de hemel klom

Knack-redacteur Stijn Tormans beschreef de dood en het leven van Michael Arends, die als 41-jarige dakloze in Antwerpen om het leven kwam. Het artikel werd genomineerd in de sectie Print & Web.

3. De discrete deals van Vrouwe Justitia

Kristof Clerix schreef over de vele honderden miljoenen die omgingen in de afkoopwet. Deze bijdrage werd genomineerd in de sectie Financieel & Economisch, Nederlandstalig, en kwam in samenwerking met Le Soir en De Tijd tot stand.

4. De Uber Files

Kristof Clerix beet zich, samen met Belgische collega’s bij De Tijd en Le Soir, en met internationale persorganen, vast in de niet zo fraaie kanten van succesbedrijf Uber. De serie werd genomineerd in de sectie Financieel & Economisch, Franstalig.

5. Ik sliep onder een brug voor Harry Styles en ik denk dat ik bekeerd ben

Jozefien Wouters volgde voor Knack Focus muziekfans die dagen voor een concert al bivakkeren aan de concertzaal in de hoop een glimp van hun idool op te vangen. Dit artikel werd genomineerd in de categorie Jong Belgisch Talent.