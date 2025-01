Evy Gruyaert: ‘Muziek helpt me voorbij mijn verstand te raken en in mijn lijf te komen’

Evy Gruyaert is tv-, radio- en podcastmaker en auteur. Recent verscheen haar boek Waarom luisteren gelukkig maakt.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Je zou de vraag beter omdraaien: het is tegenwoordig zoeken naar iets wat me níét bang of boos maakt. De branden in Los Angeles, Zuckerberg die niet meer gelooft in factchecken, meer nieuws over ruziënde politici dan over inhoud. Enzovoort.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Meer aandacht voor positief nieuws. En meer écht naar elkaar luisteren. Door de verhalen van anderen besef je dat we als mensen niet zo hard verschillen. Zo wordt het veel moeilijker om lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Wat is uw grootste prestatie?

Samen met mijn partner twee kinderen op de wereld zetten en hen een veilige plek geven om te experimenteren, als klankbord en coach.

Wat is uw grootste mislukking?

Ik kamp al heel lang met migraine en in de eenzame zoektocht naar oorzaken liet ik me aanpraten dat het mijn eigen schuld was. Dat voelde lang als een mislukking. Intussen besef ik dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is: ik moet leren om mijn grenzen beter te bewaken, maar ik heb zeker niet alles in de hand.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De eindeloze, heerlijk eenvoudige zomerdagen op de boerenbuiten. ’s Avonds buiten gewassen worden in een tobbe bij de ondergaande zon, stiekem een groot pak soldatenkoeken meenemen naar het bos, met mijn broer door de maisvelden crossen en dan wegvluchten voor de boze boer.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Toen ik net samen was met mijn huidige partner, schreef een roddelmagazine: ‘Evy, pas op voor deze player!’. Ze hadden in ‘zijn stamcafé’ gepraat met ‘zijn beste vriend’. Niet dus. Hij vond dat vreselijk, maar ik raadde hem aan om te doen zoals de pinguïns uit de film Madagascar: ‘Just smile and wave.’ Bij deze wil ik het nog eens officieel rechtzetten.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

De hele tijd, met onze drie katers. Echte zenmeesters.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik pas heel laat durfde te beginnen met grenzen aangeven en op mijn buikgevoel te vertrouwen.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Continu. Je zou de stapels hier moeten zien liggen.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Muziek – van artiesten als Tamino en Melody Gardot – helpt me voorbij mijn verstand te raken en in mijn lijf te komen.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Te weinig. Maar ik probeer zo veel mogelijk bespreekbaar te maken, zoals nu met de beweging ‘We Are All Ears’, rond de kracht van luisteren.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Dezelfde taal spreken en beseffen dat er meerdere lagen zijn in een gesprek. Mijn man is rationeel en oplossingsgericht, terwijl ik zelf emotioneler ben en soms gewoon gehoord wil worden.

Vindt u seks overschat?

Nee, al mag je het niet reduceren tot ‘de daad’.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik wandel heel vaak naar de bioboerderij in onze buurt, voor gezonde, seizoensgebonden producten. En krachttraining, sinds enkele maanden.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat clichés heel vaak kloppen. ‘Niets is voor altijd’, bijvoorbeeld. En ‘liefde is een werkwoord’.