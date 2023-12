Eindejaar met Bart Peeters: ‘Comedy is een knelpuntberoep geworden’

Bart Peeters is zanger en presentator. Hij is op tournee met De Ideale Mannen en dit voorjaar presenteert hij opnieuw De Droomfabriek.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het was fijn om te beseffen dat er ondanks alles nog entertainment bestaat. Comedy is bijvoorbeeld een knelpuntberoep geworden – voor je het weet word je gecanceld. Maar gelukkig zijn er nog mensen die volharden.

En wat maakte u boos?

Dat oorlog het voorbije jaar het statuut van normaliteit heeft gekregen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2022 hebt u gerealiseerd?

Mijn vrouw en ik hebben ons voorgenomen om waardig ouder te worden. Door het leven niet nodeloos ingewikkeld te maken, de dingen te doen die we echt leuk vinden en nooit nog een nachtje door te doen.

Wat was uw grootste ontdekking van 2023?

The young ones. Die jonge gasten van rond de 20 zijn een bijzonder hoopvolle, krachtige generatie. Neem nu zo’n Gloria Monserez of Pommelien Thijs. Bovendien ontdekte ik op de Lokerse Feesten dat er een overlap was tussen het publiek van Pommelien en dat van mij. Het zijn zelfs niet eens ageisten!

Wat was het beste boek van 2023? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boek: Tony de zieke pony, de verzamelde songteksten van mijn goede vriend en genie Hugo Matthysen. Film: tot mijn spijt níét Barbie. Dat vond ik een overdosis suikerspin en wokeness, waardoor ik me plots heel oud voelde. Tv-serie: The White Lotus. Artiest: Elton John. Ik zag een live-uitzending van zijn laatste concert op Glastonbury en ik heb zitten huilen voor mijn tv.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2023?

Mijn 21-jarige zoon Pablo heeft zich ontpopt als culinaire creatieveling. Zelfs van een simpele hamburger kan hij een esthetische ervaring maken. Dat had ik DNA-technisch niet zien aankomen.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De Shetlandeilanden. Net als velen kende ik die enkel als een ruwe, onherbergzame, regenachtige plek met pony’s. Maar ik moest er zijn voor een opname van De Droomfabriek en ik was voor het eerst in mijn leven bedwelmd door natuurschoon.

Wie is voor u de persoon van 2023?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky, omdat hij het vrijwel zeker niet zal worden. De spotlights op Oekraïne zijn nu wat gedoofd, maar hij zet door. Een heel vreemde eenzaamheid.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Dat is een klassiek familiefeest bij mijn moeder. En op kerstdag nog een groot feest met de familie van mijn vrouw. Daarna voel je wel dat het kerst is geweest.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel. Facebook en Instagram zal ik houden. Al moet ik mijn dochter Nona bedanken om me dag na dag te ontboomeren.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, al was het maar voor mijn bescheiden verslaving aan muziekdocu’s. Rolling Thunder Revue en Quincy waren prachtig.

Wat was de strafste sportprestatie van 2023?

Zonder enige twijfel het parcours van Lotte Kopecky.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Na de heel vreemde campagne van de aarde dit jaar – aardbevingen, branden, overstromingen, stormen – kan alvast niemand nog trumpiaans ontkennen dat er een probleem is.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ik hoop op vrede. En misschien moeten we het politieke kibbelmodel inruilen voor empathie en diplomatie.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2024?

Mannen, kom toch overeen.