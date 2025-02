Comedian Thomas Smith: ‘Hoe kan het dat iemand die 80 uur per week werkt, toegejuicht wordt?’

Thomas Smith is nu op tournee met zijn nieuwe voorstelling Angst te koop (weg wegens nieuwe hobby).

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De herverkiezing van Trump. Al blijf ik geloven dat de mensheid na één stap achteruit telkens weer twee stappen vooruit zet.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

We zouden de definitie van succes moeten herformuleren: hoe kan het dat iemand die 80 uur per week werkt en daar zowat alles voor opoffert, toegejuicht wordt?

Wat is uw grootste prestatie?

Iedere keer dat ik mezelf erop betrap dat ik in het bijzijn van mijn dochters wegdrijf of irritatie voel – soms een broeiende orkaan – maar dat gevoel vastpak en plots toch heel aanwezig ben.

Wat is uw grootste mislukking?

Mijn deelname aan Humo’s Comedy Cup in 2000. Ik had amper ervaring, op wat caféoptredens na. Het feit dat ik geselecteerd was – toen nog meteen voor de finale in de AB – gaf me een ongelofelijke high. Ter plaatse trokken we een nummertje en moest ik als eerste op het podium. Op dat moment belandde ik in een negatieve stressspiraal en het optreden werd een gigantische flop.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Na dat optreden. In Vlaanderen waren er amper comedy clubs, in Nederland erg veel. Uiteindelijk ben ik niet verhuisd, maar ik reed wel veel heen en weer. Ooit zelfs vier uur naar Groningen, voor een set van tien minuten.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Als klein mannetje fietste ik graag toertjes rond de gigantische boom in onze tuin. In mijn hoofd was dat een teletijdmachine: na twintig rondes was ik in een ander tijdperk, waar ik geweldige missies volbracht.

‘Tot op vandaag kan er toch niets op tegen “love and peace”?’

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

In mijn vorige show zat een stukje over Zwarte Piet, dat ik als teaser op Instagram plaatste. Nog nooit zo veel bagger over me heen gekregen! ‘Gesubsidieerde linkse lul’ bijvoorbeeld, terwijl ik geen cent krijg.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Na het middelbaar wilde ik toelatingsexamen doen bij Studio Herman Teirlinck: ik blokte heel de zomer voor mijn monoloog, maar vlak voor het examen heb ik de angst laten winnen.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Op m’n twaalfde ging ik samen met een vriend naar Hair kijken. Nadien sloten we een geheim pact: we zouden hippies worden. Tot op vandaag kan er toch niets op tegen love and peace?

Waarover zou u meer willen weten?

Over het lobbysysteem.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

1068 euro, aan zes goede doelen. Ik kan geen nee zeggen als zo’n jonge gast me vriendelijk aanspreekt op de Meir.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Niet denken dat je partner dingen in jouw plaats kan oplossen. En ook: de speelsheid van het prille begin vasthouden.

Vindt u seks overschat?

Nee! Het is fantastisch in al z’n vormen, van spirituele ervaring tot doordeweeks onderhoud.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Als ik daarover nadenk, slaat m’n fantasie op hol: dan bouw ik een bunker in de tuin om van daaruit het verzet te steunen. Al vrees ik dat ik het iets te romantisch invul.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Nieuwsgierig blijven. Een plant blijft groeien tot hij sterft, waarom zou een mens dat niet kunnen?