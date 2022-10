Knackdag op Boektopia: over Europa, armoede, ouderen en uw geld

Op donderdag 3 november palmt Knack het grote podium van Boektopia, de boekenbeurs in Kortrijk Xpo, in voor een dag vol debatten en interviews. Onder anderen Mieke Vogels, Kristel Verbeke en Wim Van Lancker maken er hun opwachting.

Het programma

11:00 – In Waarom Europa? Van vredesproject tot oorlog in Oekraïne zoomen Knack-journalist Kamiel Vermeylen en politoloog Steven Van Hecke in op het belang en de ontwikkeling van de Europese Unie. Tijdens de Knackdag gaan ze daarover in gesprek met Europarlementariër Geert Bourgeois.

12:00 – Simon Demeulemeester, adjunct-hoofdredacteur van Knack, praat met armoede-expert Wim Van Lancker(Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden) en ervaringsdeskundige Kristel Verbeke over armoede, ongelijkheid en wat het beleid daaraan kan doen.

14:00 – Waarom hebben ouderen het zo moeilijk om de regie van hun leven zelf in handen te houden? En hoe kan het anders? Knack-redactrice Ann Peuteman (Rebels – Het verzet van 75-plussers) en oud-politica Mieke Vogels gaan op zoek naar antwoorden. Journalist Dirk Vandenberghe modereert.

15:00 – Wat doe je met je spaargeld in tijden van crisis? Welke besparingen leveren echt iets op, en waaraan geef je je geld het best uit? Ewald Pironet, de economie-expert van Knack en coauteur van Investeren in de derde helft van je leven, geeft praktische tips.

Info: www.boektopia.be