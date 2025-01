Bedreigd Brussels beeldhouwwerk ‘wordt wel degelijk beschermd’

Het Brusselse beeldhouwwerk ‘La Maturité’ of ‘De Rijpheid’ van de bekende Belgische beeldhouwer Victor Rousseau (1865-1954) zal wel degelijk beschermd worden. Dat heeft Brussels staatssecretaris voor Erfgoed Ans Persoons (Vooruit.brussels) dinsdag meegedeeld. Het beeld zal in de toekomst verhuizen naar de Gutenbergsquare nabij de Europese Wijk en het Hotel van Eetvelde.

Het standbeeld van Victor Rousseau tussen de Warandeberg, Houtmarkt, Ravensteinstraat en Twaalfapostelenstraat in Brussel wordt wel degelijk beschermd, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving over de toekomst van het beeldhouwwerk.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) klaagde een paar maanden geleden nog de ‘alarmerende toestand van het beeld’ aan en vroeg aan de Brusselse regering om het beeld en het volledige plein te klasseren als beschermd stedelijk erfgoed.

Hoewel de Brusselse regering heeft beslist dat het beeld moet verdwijnen, nuanceert staatssecretaris Persoons dat het beeld geen toekomst meer zou hebben in de stad. Het beeld en plein zullen niet geklasseerd worden, al betekent geenszins dat de Brusselse regering de erfgoedwaarde van het beeld niet langer onderstreept.

‘De regering heeft beslist om de procedure op te starten om het beeld van Rousseau in te schrijven op de bewaarlijst’, duidt het kabinet-Persoons. ‘Het beeld verdwijnt niet, het is niet zo radicaal als het wordt voorgesteld.’ Volgens Persoons past het beeld niet langer bij de toekomstige ‘future proof’-invulling van het plein, maar heeft het beeld van Rousseau wel degelijk ‘een belangrijke historische waarde’ voor Brussel.

Persoons maakt zich dan ook sterk dat het beeld tijdens de renovatie van het plein richting Gutenbergsquare nabij de Europese Wijk en het Hotel van Eetvelde zal verhuizen, zoals vastgelegd in het meerderheidsakkoord van de stad Brussel.

Net daarom zal de regering het monument wél beschermen en op de bewaarlijst plaatsen. ‘Enkel zo kan het beeld verplaatst worden en kunnen we het ook restaureren’, concludeert Persoons.