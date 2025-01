Bart Van Loo maakt Stoute Schoenen-podcast: ‘Dit is mijn grote afscheid van de Bourgondiërs’

Auteur Bart Van Loo pakt uit met de Klara-podcast Stoute Schoenen. ‘Heerlijk om dit te mogen maken. Alsof ik even een alwetende tijdreiziger mag zijn.’

Oneven jaren beginnen altijd goed. Vandaag lanceert VRT MAX de Klara-podcast Stoute Schoenen, naar de bestseller van Bart Van Loo. Volgens het persbericht wordt ‘het een epische reis langs afgelegen kasteelruïnes, weelderige stadspaleizen en modderige slagvelden waar de kanonschoten van de honderdjarige oorlog nog nagalmen’. Met Van Loo als vanouds in de rol van meesterverteller.

De podcasts beginnen allemaal op een plek. Meestal is er alleen maar wat gras en een paar stenen te bespeuren. Maar – u kent Van Loo – even later zitten we middenin de slag van Azincourt. ‘Ik waan me een alwetende tijdreiziger’, zegt hij. ‘Als ik op de brug van Montereau sta, waar de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees als een hond is afgeslacht, probeer ik dat te voorkomen. Maar helaas ben ik onzichtbaar. Jan zonder Vrees loopt los door mij heen. Mijn aanwezigheid verandert niets. Ik ben gedoemd om een getuige te zijn.’

Hoe bereid je je voor op zo’n podcast?

Bart Van Loo: Het is geen podcast van de BBC, hè, waar 27 mensen je tekst uitschrijven. Ik heb een begin en een einde, en een samen met producer Rolly Smeets opgestelde lijst van feiten, een berg sleutelwoorden zeg maar. Voor de rest zit er niets in mijn handen, en niets in mijn zakken. De microfoon gaat aan en ik begin te vertellen. Ik beheers mijn materiaal, daarom kan ik improviseren en vertel ik soms iets wat ikzelf noch Rolly zag aankomen – vergelijk het met jazz. Het oproepen van een historische sensatie, zeg maar het samengaan van romantiek en wetenschap – hier in Brugge met Van Eyck, daar in Dijon met Filips de Goede – moet je zacht opbouwen. Je moet het als het ware herbeleven en dan laten openbloeien. We behandelen ruim zestig plekken: elke keer de late middeleeuwen aanraken, naar de essentie gaan en dan heerlijk uitweiden. Ik profiteer er ook van om meer te vertellen dan er in de boeken staat, over de rol van roofvogels bij de Bourgondiërs bijvoorbeeld.

‘Vroeger konden veel mensen niet lezen, behalve enkelingen. Iedereen ging rond hen zitten. Vandaag kan iedereen lezen, maar mensen hebben geen tijd meer. En dus hebben ze weer behoefte aan een middeleeuwse verteller.’

Wat is het verschil met een boek schrijven?

Van Loo: Schrijven is monnikenwerk. Een eenzame bezigheid. Ik vind dat niet erg, want ik ben graag alleen. Maar ik ben daarnaast ook een sociaal dier. Ik ga bijvoorbeeld heel graag met Stoute Schoenen de boer op, zeker om na de voorstelling met lezers te praten: soms duurt de afterparty langer dan het optreden zelf. Dat geldt ook voor deze podcast, die ik maak met allesweter Rolly Smeets en geluidsfee Annick Lesage – zij tekent voor een sprookjesachtige soundtrack. Een absoluut droomteam. We zijn fan van elkaar, maar kunnen ook kritisch zijn. Ik vertel het verhaal, terwijl ik in de ogen van Rolly kijk. Soms reageert hij wild enthousiast en begint hij te applaudisseren. Soms roept hij: ‘Bart, stop! Ik weet niet waar we zijn. In welk jaar leven we?’ (lacht) Dan beginnen we opnieuw. Heerlijk! Het helpt dat ik in veilige handen ben en dat er een fantastische sfeer in de studio hangt.

Je vorige podcast De Bourgondiërs werd acht miljoen keer beluisterd. Hoe verklaar je dat?

Van Loo: Podcasts zijn verwant aan de orale cultuur van weleer. Vroeger konden veel mensen niet lezen, behalve enkelingen. Iedereen ging rond hen zitten en luisterde. Vandaag kan iedereen lezen, maar mensen hebben geen tijd meer. En dus hebben ze weer behoefte aan een middeleeuwse verteller.

En wat nu?

Van Loo: Geen idee. Ik zou weer aan een nieuw boek kunnen beginnen, maar dat ga ik voorlopig niet doen. De voorbije maanden waren zwaar. Daarom wil ik nu goed nadenken over wat ik wil doen. Ik word 52, het nieuwe project moet toch een zekere urgentie hebben. Maar ik heb nog tijd om veel te twijfelen: deze podcast loopt een jaar. Noem het maar mijn grote afscheid van de Bourgondiërs.

De Klara-podcast Stoute schoenen met Bart Van Loo, vanaf 7 januari een jaar lang elke week een nieuwe aflevering op VRT MAX. Het gelijknamige boek kwam uit bij de Bezige Bij en telt 848 pagina’s.

