Citroën C3 is de populairste

Citroën staat nog maar net in de top 10 van de bij ons bestverkopende merken, maar de compacte C3 is wel de populairste auto op de Belgische markt.

Deze compacte Citroen is een uniek model want binnen het B-segment (van compacte stadswagens) is dit een buitenbeentje omdat de auto geen pretentie heeft om de meest dynamische te zijn, maar wel rijcomfort biedt, met dank aan zijn malse vering à la Française. Precies die aanpak in combinatie met soepele en zuinige benzinemotoren zorgt voor een trouwe schare aanhangers. Het voorbije jaar werden er bij ons 8.472 exemplaren van verkocht en daarmee doet de C3 beter dan de Dacia Sandero en de Toyota Yaris.

Winnaar door eliminatie

De betaalbare Citroën dankt dit ook voor een deel aan de kaalslag binnen het segment van de betaalbare wagentjes. Concurrenten zoals de Ford Fiesta en de Nissan Micra, die ook interessante troeven konden voorleggen, verlieten inmiddels de arena en het ziet er naar uit dat er nog modellen sneuvelen.

Ook binnen het Citroën-gamma is de nog compactere (en goedkopere) C1 al een tijdje afgevoerd waardoor de C3 ook de rol van instapmodel op zich neemt. Op het Autosalon in Brussel zal de C3 You! worden aangeboden aan een nettoprijs van 13.480 euro. Dit model is uitgerust met onder andere een bluetooth radio en airco.