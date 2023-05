Citroen Ami wordt buggy

Citroën lanceert een bijzondere buggy afgeleid van de compacte Ami. Dit model wordt slechts in een beperkte oplage gebouwd, oogt stoer en maakt het verschil met een canvas dak .

De My Ami Buggy II is zeer verwant met de gelijknamige conceptwagen. Deze speciale versie krijgt aangepaste bumpers en inserts rond de koplampen. Verder noteren we bredere wielkasten achteraan en de velgen werden goudkleurig gelakt. Bovenaan is het dak vervangen door een canvas roldoek en het avontuurlijke karakter wordt onderstreept door de buisconstructies die de klassieke zijdeuren vervangen.

Minder avontuurlijk is de motorisatie want dat is nog altijd het kleine elektromotortje dat een vermogen levert van iets meer dan 8 pk. Deze My Ami Buggy II is en blijft een ‘brommobiel’ met een topsnelheid beperkt tot 45 km/u. Van deze versie zullen slechts 1.000 exemplaren worden gebouwd. Liefhebbers van het genre mogen gerust zijn, want in ons land staat de My Ami Buggy II in de catalogus.

Trendy

Hoewel het segment van de microcars jarenlang het speelterrein was voor bestuurders die enkel op zoek waren naar een overdekt transportmiddel waarmee ze zich traag en zonder autorijbewijs mochten verplaatsen, zit deze markt duidelijk in de lift. Met de komst van trendy ogende en vooral elektrisch aangedreven wagentjes schudt deze markt het oubollige imago van zich af.

Bovendien is het voor veel pendelaars de enig overblijvende betaalbare vorm van persoonlijke (elektrisch aangedreven) mobiliteit. Vooral in en rond metropolen bieden dergelijke voertuigen een aanvaardbaar alternatief, ook en vooral omdat de maximumsnelheid in steeds meer steden tot 30 km/u wordt beperkt waardoor een topsnelheid van ‘slechts’ 45 km/u niet langer een issue blijft.