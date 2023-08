China lanceert militaire manoeuvres rond Taiwan als “ernstige waarschuwing”

China heeft zaterdag militaire manoeuvres gelanceerd rond Taiwan die gelden als “ernstige waarschuwing tegen de samenwerking van de separatistische ‘Taiwanese onafhankelijkheidsbeweging’ met buitenlandse elementen en hun provocaties”.

Het gaat om lucht- en zeepatrouilles en militaire oefeningen door de luchtmacht en de marine, schrijft het officiële China News Agency, dat zich beroept op legerwoordvoerder Shi Yi. Met de manoeuvres wil het Chinese leger het vermogen van zijn vliegtuigen en schepen testen “om de controle te nemen over het lucht- en zeegebied” en te vechten “onder echte omstandigheden”, klinkt het.

Aanleiding was de tussenstop die William Lai, de favoriet voor de Taiwanese presidentsverkiezingen volgend jaar, maakte in de Verenigde Staten, in New York en San Francisco, na een reis naar Paraguay. Lai is vice-president onder zittend president Tsai Ing-wen. Beiden zijn lid van de Democratisch Progressieve Partij (DPP), die formaal geen onafhankelijkheid nastreeft, maar wel de Taiwanese identiteit hoog in het vaandel draagt.

Volgens Taiwan was Lai slechts op doorreis. Maar China beschouwt Taiwan als een van zijn provincies en is gekant tegen elk officieel contact tussen Taiwan en westerse landen. Het eiland was echter nooit officieel deel van de Volksrepubliek China. Dat Washington opriep de kalmte te bewaren, mocht niet baten.

Zaterdag veroordeelde een ambtenaar van de Chinese Communistische Partij de reis van Lai: het zou gaan om “nieuwe provocatie” om “de samenwerking met de Verenigde Staten” te versterken. Taiwan heeft de militaire manoeuvres intussen veroordeeld als “irrationeel en provocerend gedrag”. Het zal “de gepaste strijdkrachten” sturen om “de vrijheid, de democratie en de soevereiniteit van Taiwan te verdedigen”, klinkt het in een verklaring.