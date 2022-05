C’est vachement bien

T.C. Matic

De plaat waarmee Arno de Belgische rock van zijn complexen afhelpt

Arno Hintjens is al 31 wanneer hij het rhythm-and-bluescombo waar hij al vijf jaar mee rondtrekt verbouwt tot het baanbrekende T.C. Matic. ‘Tjens Couter speelde Amerikaanse muziek’, verklaart hij aan muziekblad Rock This Town. ‘Maar tijdens een verblijf in New York werd ik me ervan bewust dat het imiteren van een sound uit een andere cultuur nergens op slaat. Ik wil muziek maken die wortelt in het hier en nu. Wij Belgen leven op het kruispunt van Angelsaksische, Germaanse en Latijnse tradities. Die rijkdom horen we te koesteren.’

Arno gaat prompt op zoek naar een nieuwe klankkleur. Hij wil Europese muziek maken die zowel aan de benen als aan het hoofd appelleert. Gitarist Paul Couter ziet die koerswijziging niet zitten en wordt vervangen door Jean-Marie Aerts. Die heeft eerder al Raymond van het Groenewoud, Big Bill en Johan Verminnen rugdekking verleend, maar verlangt naar iets creatievers en uitdagenders.

T.C. Matic – de naam verwijst zowel naar Tjens Couter als naar de Servische surrealistische dichter Dusan Matic – speelt een soort postpunk en is dus verwant aan bands als PiL, Gang of Four en Killing Joke. Algauw komt het Oostendse gezelschap echter op de proppen met een volstrekt unieke sound, waarin blues, funk, new wave en regionale folklore samensmelten tot een hoogst opwindend geluid. Het kwintet klinkt alsof het constant onder hoogspanning staat.

Bazooka Joe, T.C. Matics bijdrage aan de verzamelaar Get Sprouts waarmee de bank ASLK jonge klanten aan zich wil binden, levert voldoende geld op voor een opnamesessie in Londen, met als resultaat: de dubbele 7-inch Modern Noise. Geen enkele platenbaas toont belangstelling en dus richt manager Paul Evrard het label Parsley op. Daar verschijnt in 1981 het titelloze langspeeldebuut van T.C. Matic (met op de hoes de naakte torso van fotograaf Danny Willems), dat meteen inslaat als een bom.

Arno’s manische voordracht verwijst beurtelings naar die van Kevin Coyne en Captain Beefheart, maar zijn teksten zijn een bizarre mix van Engels, Frans, Duits en West-Vlaams. Ook het nijdige, kregelige en knarsende gitaarspel van Aerts is een ware belevenis. Voeg daarbij een strakke ritmesectie, waarin de stuiterende baslijnen van Ferre Baelen een alliantie aangaan met de explosieve drums van Rudy Cloet, en het speelse maar nooit bombastische synthspel van Serge Feys (ex-Will Tura!) en je krijgt even uitgebeende als overweldigende pletwalsfunk, die nergens mee te vergelijken valt. Zelf omschrijft de groep haar hoekige sound als white rhythm, naar een van haar eerste songs.

Het op een minimalistische monsterriff gemonteerde Oh la la la wordt een hit, maar ook de overige tracks missen hun effect niet. In Bye Bye till the Next Time, I’m Not Like That en Give Them a Leader zet individualist Arno zich af tegen kuddedieren zonder persoonlijkheid. The Parrot Brigade is een aanval op hipsters en na-apers. In het sarcastische Stop Rock stelt de zanger pop stars gelijk aan flop stars, terwijl hij in het volkslied Viva Boema onder anderen Jean Cocteau en zichzelf met de glimlach op een voetstuk zet. Met With You bevat het album zelfs een zeldzame love song.

Het debuut van T.C. Matic wordt een mijlpaal in de geschiedenis van de Belgische rock.