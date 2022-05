Capaciteit batterijen verhoogt

Sila Nanotechnologies, een Californische start-up, heeft een systeem ontwikkeld om de densiteit van lithiumionbatterijen die in elektrische voertuigen worden gebruikt, te verhogen. Hetzelfde volume batterij kan zo 30 tot 40 % extra energie opslaan.

Het bedrijf belooft een opslagcapaciteit van 0,8 kWh per liter batterij en dat is tot 40 % meer dan de klassieke lithiumionbatterijen die in auto’s worden gebruikt. Het verschil zit in de anode (de plus ) van de batterij die in dit geval niet van grafiet maar wel van silicium wordt gemaakt. Afgezien van de compactere afmetingen, weegt de batterij ook minder en dat is vooral interessant voor grotere voertuigen die wanneer ze geëlektrificeerd zijn, erg corpulent worden.

Interesse

Dat is met name het geval voor grote SUV-modellen en bestelwagens. Vooral die laatste categorie flirt snel met de kaap van 3,5 ton en dat is de bovengrens van wat je met een conventioneel rijbewijs (B) mag besturen. Minder zware batterijen kunnen hier een oplossing bieden.

De technologie van de startup zal op korte termijn door automerken worden omarmd. Mercedes belooft een dergelijke batterij te gebruiken voor de elektrische versie van de G-Klasse die al in 2024 op de markt verschijnt. Het lagere batterijgewicht is in de luxueuze terreinwagen meer dan interessant. Ook BMW werkt samen met Sila Nanotechnologies aan elektrische projecten.