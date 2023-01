Buitenlandse Zaken: ‘Olivier Vandecasteele in Iran beschuldigd van spionage’

Olivier Vandecasteele, de Belgisch ngo-medewerker die gevangen zit in een Iraanse cel, wordt in Iran beschuldigd van spionage. Dat vernam Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib tijdens een gesprek met haar Iraanse collega, zo bevestigt het kabinet Buitenlandse Zaken.

Een woordvoerder van de Iraanse rechterlijke macht heeft dinsdag te kennen gegeven dat een Belg die in Iran opgesloten zit er van spionage wordt beschuldigd. Omdat Vandecasteele de enige landgenoot is die er in gevangenschap zit, kan het alleen om hem gaan.

Dat hij van spionage wordt beschuldigd, kreeg minister Lahbib intussen bevestigd van haar Iraanse collega. ‘Wat België betreft, is de heer Vandecasteele onschuldig en moet hij worden vrijgelaten’, luidt het woensdag. ‘Intussen vragen we dat zijn detentie-omstandigheden verbeteren.’

Op kerstavond kon Vandecasteele videobellen met zijn familie. Tijdens dat gesprek werd nogmaals duidelijk dat hij in erbarmelijke omstandigheden opgesloten zit. In december zou Vandecasteele in Iran tot 28 jaar cel veroordeeld zijn geweest. Er werd vooralsnog echter geen vonnis openbaar gemaakt, zegt Buitenlandse Zaken.

Ons land blijft zijn vrijlating eisen. ‘In talloze diplomatieke en politieke contacten tot op het hoogste niveau werd de voorbije weken en maanden zijn vrijlating geëist en een onmiddellijke verbetering van zijn detentie-omstandigheden’, zegt Buitenlandse Zaken. ‘De situatie van Olivier Vandecasteele is en blijft een prioriteit voor de minister, haar departement en de Belgische regering, die er alles aan doen om hem vrij te krijgen.’

Aangenomen wordt dat Iran uit is op een ruil tussen Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi. België onderhandelde met Iran een verdrag om de ruil tussen Belgische en Iraanse gevangenen mogelijk te maken, maar het Grondwettelijk Hof schorste dat verdrag vorige maand.