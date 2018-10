'Voor een vluchteling is een smartphone belangrijker dan voedsel '

Auteurs die nog aanspraak willen maken op de titel 'Boek van het Jaar' zullen een spurtje moeten trekken, want het Tsjechische wonderkind Marek Sindelka ligt met zijn roman Materiaalmoeheid mijlenver voor. Een verschroeiend boek over twee vluchtelingen, gevangen in een vagevuur, dromend van het Europese Utopia. 'Hoeveel grenzen ze ook oversteken, ze zullen Europa nooit bereiken. Hoe wreed is dat?'