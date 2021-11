De Vlaamse regering wil de Vlaming meer aan het lezen krijgen en lanceert daarvoor een groot Leesoffensief. Dat richt zich onder meer op kleuters, kinderen in de buitenschoolse opvang en leerlingen van het technisch en het beroepsonderwijs.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeren volgend jaar zo'n 2 miljoen euro en er wordt een Leesfonds opgericht om extra acties te financieren.

Vlaanderen wil over 10 jaar in de top 5 staan van landen met de beste leesvaardigheid. Dat is ambitieus, want vandaag bungelen we achteraan het internationale peloton, zeggen Weyts en Jambon. Vlaamse kinderen hebben 2 jaar extra nodig om hetzelfde leesniveau te halen als de 10-jarigen in de best presterende landen van de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen. Leesacties bereiken bovendien vooral mensen die sowieso al lezen.

De Vlaamse regering wil het tij keren met een groot Leesoffensief, dat zich vooral richt op mensen die vandaag amper of niet lezen. Ze heeft daarvoor een actieplan klaar met tientallen nieuwe initiatieven. Zo komt er in de kleuterklas het project Boekstart, dat ouders boekenpakketten aanreikt op maat van hun kinderen, en wil de regering inzetten op voorleesprojecten binnen en na de schooluren, met specifieke aandacht voor niet-lezers en zwakke lezers.

Van kneusje naar uitblinker

Vlaanderen zet daarnaast in op auteursresidenties in scholen van het technisch en het beroepsonderwijs, de oprichting van een Leesfonds dat leesacties kan financieren, en een jaarlijkse Nationale Leesdag. Met die en nog andere initiatieven wil de Vlaamse regering de huidige versnipperde leesacties beter stroomlijnen en meer inzetten op projecten met een langetermijneffect.

'Als het gaat over lezen, zijn we vandaag een van de kneusjes. Maar we gaan een van de uitblinkers worden', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'We gaan dat doen door de niet-lezers centraal te zetten, door kinderen al van piepjonge leeftijd te prikkelen en door geleidelijk te werken. Het heeft geen zin om jongeren meteen om de oren te slaan met dikke romans. Graag lezen doe je stap voor stap.'

Minister-president Jan Jambon: 'De wereld evolueert razendsnel en het is goed dat we op de digitale trein zitten. Maar tegelijk moeten we onze leescultuur koesteren. De kunst zal er de volgende jaren in bestaan om dit én-én-verhaal tot een goed einde te brengen.'

