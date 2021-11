Steeds meer Vlaamse gemeenten stappen mee in het project Boekstart. Dat initiatief heeft tot doel kinderen op jonge leeftijd boeken te laten ontdekken.

Tegen het einde van het jaar zullen 258 gemeenten deelnemen, weet Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Boekstart gaat al enkele jaren mee. Ouders die in een zogenaamde Boekstartgemeente wonen krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek op twee momenten vóór hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek.

Zo werden het voorbije jaar in Vlaanderen 42.460 babypakketten uitgedeeld. En voor kinderen van ongeveer vijftien maanden krijgen ouders een bon die ze in de bibliotheek kunnen inwisselen voor een Boekstart-peutertas. In het voorbije jaar werden 37.080 bonnen geleverd en uiteindelijk 17.211 peutertassen uitgedeeld in de Vlaamse bibliotheken van de Boekstartgemeenten.

Het project is een initiatief van Vlaanderen Leest. Het gaat om een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de gemeenten. Jaarlijks voorziet de Vlaamse Overheid zo'n 270.000 voor de aanmaak en verdeling van de babypakketten en voor de volledige omkadering van het project. De gemeenten financieren de peutertassen en leggen daardoor samen ook nog eens 270.000 euro bij.

Tegen het einde van het jaar zullen 258 gemeenten deelnemen, weet Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Boekstart gaat al enkele jaren mee. Ouders die in een zogenaamde Boekstartgemeente wonen krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek op twee momenten vóór hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. Zo werden het voorbije jaar in Vlaanderen 42.460 babypakketten uitgedeeld. En voor kinderen van ongeveer vijftien maanden krijgen ouders een bon die ze in de bibliotheek kunnen inwisselen voor een Boekstart-peutertas. In het voorbije jaar werden 37.080 bonnen geleverd en uiteindelijk 17.211 peutertassen uitgedeeld in de Vlaamse bibliotheken van de Boekstartgemeenten. Het project is een initiatief van Vlaanderen Leest. Het gaat om een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de gemeenten. Jaarlijks voorziet de Vlaamse Overheid zo'n 270.000 voor de aanmaak en verdeling van de babypakketten en voor de volledige omkadering van het project. De gemeenten financieren de peutertassen en leggen daardoor samen ook nog eens 270.000 euro bij.