Tommy Wieringa, schrijver en luxemigrant: 'Migratie is een duivels probleem'

In Dit is mijn moeder tekent Tommy Wieringa een even liefdevol als genadeloos portret van zijn overleden moeder. Gesprek over de deugd van zelfbeheersing, de 'geparfumeerde bedrieger' Thierry Baudet en literaire voodoo.