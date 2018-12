Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer: 'Ik lijd aan een zeer bizarre vorm van nostalgie'

'Elke keer als ik Venetië bezoek bedenk ik dat ik hier nu toch maar eens een tijdje moet komen wonen. Twee dagen later wil ik hier zo snel mogelijk weg, terug naar Genua.' Ilja Leonard Pfeijffer en ik staan op het San Marcoplein en kijken naar de meute toeristen. Onwillekeurig moet ik aan de iconische foto van Claudia Manzo denken, die begin november nog in Knack stond. Twee Aziatische vrouwen staan tot aan hun liezen in het Venetiaanse water terwijl ze krampachtig proberen om hun oranje winkeltassen van Louis Vuitton droog te houden. De foto van de overstromingen in Venetië - op een bepaald moment stond 70 procent van de stad blank, met waterhoogtes tot anderhalve meter - ging viraal en illustreerde de tweespalt tussen het neoliberalisme en het ecologische gedachtegoed: de wereld verzuipt, maar zolang de mens kan shoppen maalt hij daar niet om.

...