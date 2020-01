Schrijver Maarten Inghels bezocht in Amsterdam dichter, romancier en reisschrijver Cees Nooteboom en in het Rijksmuseum de expo Rembrandt-Velázquez. Het werd een gesprek over werkelijkheid en eeuwigheid, religie en rituelen.

Wat weggezakt zit ik in de fauteuil tegenover Cees Nooteboom, op mijn knieën rusten mijn met witte verf bespikkelde handen. Gebroken wit, eierschaalwit, verkeerswit, stond er op de potten. Het lijkt ernaar dat ik me, na twee jaar uit koffers leven, voor enige tijd in Antwerpen ga vestigen. Mijn handen zijn eenendertig jaar oud, de zijne zesentachtig. Hij bezit meer stempels in zijn paspoort dan hij levervlekken op zijn huid heeft en weet wat een leven op doorreis is, morgen is hij in Groningen, de week erna naar Milaan en dan weer naar 'zijn' eiland, Menorca.

...