Schrijver Aster Berkhof is overleden. Dat heeft VRT Nieuws gemeld en Vlaams minister-president Jan Jambon bevestigt het overlijden op twitter. Berkhof vierde in juni nog zijn honderdste verjaardag.

'Aster Berkhof is overleden. Een van onze populairste Vlaamse schrijvers uit de vorige eeuw. Hij bracht de laatste fase van zijn leven door in een woonzorgcentrum in Brasschaat. Diep medeleven met zijn familie en vrienden', aldus Jambon, die titelvoerend burgemeester is van de Antwerpse gemeente.

Biografie

Aster Berkhof, pseudoniem van Louis van den Bergh, publiceerde sinds 1942 meer dan honderd boeken, waaronder detectives, reisverhalen en politieke geëngageerde romans. Zijn bekendste werk is wellicht "Veel Geluk, Professor", dat onder meer werd herwerkt tot een musical en een tv-reeks.

Louis van den Bergh werd op 18 juni 1920 geboren in Rijkevorsel. Hij haalde een licentiaat Germaanse filologie aan de KU Leuven en een doctoraat in de wijsbegeerte en de Letteren, eveneens aan de KUL. Daarna ging hij aan de slag als journalist voor De Standaard, als monitor aan de Leuvense universiteit, als atheneumleraar in Antwerpen en Brussel en ten slotte als docent aan de Handelshogeschool in Antwerpen. In 1982 ging hij met pensioen. Midden jaren vijftig huwde Berkhof met Nora Steyaert, die samen met Paula Semer en Terry Van Ginderen het eerste trio BRT-omroepsters vormde. Samen hebben ze een zoon en twee kleinkinderen. Steyaert overleed op 16 maart van dit jaar op 87-jarige leeftijd.

Berkhofs schrijverscarrière speelde zich naast zijn loopbaan in het onderwijs af. Hij begon al te schrijven in het middelbaar onderwijs en publiceerde aan de universiteit voor het eerst enkele humoristische verhalen onder zijn pseudoniem, "De student gaat voorbij". Hij koos een andere naam om het onderscheid te maken met zijn wetenschappelijk werk. In 1944, tijdens zijn doctoraat, bracht Berkhof zijn eerste roman, de detective "De heer in grijze mantel", uit. Berkhof ging daarna aan het reizen en dat weerspiegelde zich in zijn verdere literaire werk. Hij publiceerde boeken die zich afspelen in Kameroen, Pakistan, Syrië, Honduras enzovoort.

Zijn oeuvre laat zich opdelen in detectiveverhalen ("De commissaris gaat uit stelen", 1954), verhalen voor de jeugd ("Paavo, de Lap", 1955), politiek geëngageerde romans ("Het huis van mama Pondo", 1972), reisverhalen ("Angst om Afrika", 1969) en verhalenbundels ("Alle verhalen", 2009). In 2013 publiceerde hij "Aline & De marmeren meisjes", door hemzelf aangekondigd als zijn laatste boek.

Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, liet de schrijver optekenen. Zijn oeuvre beslaat meer dan honderd boeken. "Veel geluk, professor" werd in 1977 bewerkt tot een musical met Koen Crucke, die werd opgevoerd in de Gentse opera.

In de jaren zestig schreef Berkhof de tv-reeks "De kat op de koord" voor de BRT, met Janine Bischops en Nand Buyl in de hoofdrollen. In 1989 regisseerden Eddy Asselbergs en Frank van Mechelen de tv-film "Het spook van Monniksveer", naar de gelijknamige roman. In 2001 scoorde VTM een kijkcijferhit met de bewerking van "Veel geluk, professor" tot tv-reeks.

Op zijn honderdste verjaardag, op 18 juni van dit jaar, schonk Berkhof nog zijn archief aan het Letterenhuis in Antwerpen, het museum en archief voor de Vlaamse letterkunde. Het ging om onder meer manuscripten, foto's, audio-opnames en voorwerpen zoals zijn typemachine, laptop en videocamera. Het Letterenhuis had al een collectie van Berkhof in handen, met handschriften van "Veel geluk, professor", "De woedende Christus" en "Het einde van alles". Het archief van Berkhof was van 2008 tot 2018 ondergebracht in een naar hem genoemd museum in zijn thuisgemeente Rijkevorsel, maar dat museum moest de deuren sluiten.

