Het is dit jaar 125 jaar geleden dat Paul van Ostaijen werd geboren en 100 jaar geleden dat zijn wereldvermaarde bundelt Bezette Stad verscheen. Cultuurhuis deBuren trapt dat het jubileumjaar af met de 24u van Paul van Ostaijen. De marathonuitzending is hier live te volgen.

Vanuit het geboortehuis van Paul van Ostaijen zenden Matthijs de Ridder en Willem Bongers-Dek vanaf zondagavond 24u lang uit met maar één vraag als rode draad: wie was die avant-gardedichter eigenlijk? Ze nodigen tal van gasten uit in hun studio, ontrafelen Van Ostaijens Bezette Stad gedicht per gedicht, strooien met feitjes en ontkrachten mythes, bellen experten op en laten zien hoe kunstenaars de bundel vertaalden naar de Besmette Stad waarin we vandaag leven.

Boem Paukeslag!

De marathonuitzending mondt op maandag 22 februari 2021 om 19:30 uit in Boem Paukeslag! een grote parallelle finale vanuit Amsterdam (De Brakke Grond) en Antwerpen (Elckerlyc).

Tijdens deze liveshow brengen Spinvis, Saartje Van Camp, Fulco, Jaouad Alloul, Gustaaf Peek, Willy Organ, Sanneke van Hassel, Aafke Romeijn, Lucky Fonz III, Anke Verschueren, Iduna Paalman, Shamisa Debroey, Lisette Ma Neza, Maja-Ajmia Zellama, Hannah van Binsbergen, Mira en Alex Deforce hedendaagse reacties op Bezette Stad.

Volg de hele marathonuitzending via deze livestreams:

22 uur tot 2 uur:

2u tot 6u

6u tot 10 uur

10u tot 14u

14u tot 18u

18u tot 19u30

Slotshow: 19u30 tot 22u

