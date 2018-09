Dichteres Clara Haesaert overleden: 'in het kleine het grote laten zien'

Op zaterdag 15 september 2018 overleed dichteres Clara Haesaert op 94-jarige leeftijd. Ze debuteerde in 1953 met de bundel De overkant, waarna nog zes bundels volgden. Ook stond ze aan de wieg van heel wat literaire organisaties en initiatieven. Knack sprak haar in 2002 over haar leven en werk.