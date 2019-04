De nieuwe Churchill-biografie: wat Theresa May van de buldog kan leren

'De biografie die alle vorige biografieën zo goed als overbodig maakt': zo wordt Andrew Roberts' boek over Winston Churchill voorgesteld. Klopt dat? En welke nieuwe inzichten biedt de historicus die zichzelf als 'extremely right wing' presenteert?

Nee, spannend was het niet toen de BBC in 2002 op zoek ging naar 'the 100 greatest Britons'. In Vlaanderen zou pater Damiaan tot 'Grootste Belg' worden verkozen, in Franstalig België Jacques Brel - daar kon je nog een aardige boom over opzetten. Maar in het Verenigd Koninkrijk kon er geen twijfel over bestaan: 'The Greatest of Them All' was vanzelfsprekend Winston Churchill.

...