De drie boekentips van Philippe Van Parijs: 'Waarom België zal blijven bestaan en hoe het de EU kan helpen'

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Philippe Van Parijs, econoom en filosoof.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips. Over identiteit, Bart De Wever (2019) Geen politiek pamflet maar een intelligent filosofisch essay. Het probeert de verdediging van de verlichtingswaarden te verzoenen met het geloof in het belang van een gemeenschap met een rijke gedeelde cultuur die zich niet tot die waarden reduceert. Zo probeert het een coherent ideologisch fundament te bieden aan het inclusieve, democratische nationalisme van de grootste Belgische partij van het moment. © GF De nieuwe politiek van Europa (Luuk van Middelaar, 2017) De passage naar Europa, het eerste boek van Luuk van Middelaar over Europa, biedt de meest inzichtelijke en verfrissende geschiedenis van de Europese instelligen. Dit vervolg, gevoed door onder meer de ervaring van de auteur als speechwriter van de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, legt uit hoe die instellingen nu moeten worstelen met uitdagingen waarvoor ze niet uitgerust zijn, en waarom bijgevolg Europese politiek zo boeiend is geworden. © GF Belgium: een utopie voor onze tijd (Philippe Van Parijs, 2018) Als ik ook mijn eigen boek mag aanraden? Hierin leg ik uit waarom België op het einde van deze eeuw nog zal bestaan en hoe we zijn instellingen kunnen en moeten veranderen. Dit in de richting van een vereenvoudigde federatie van vier gewesten, elk met zijn eigen taalregime en sterke identiteit, een federatie die erin slaagt solidariteit en verantwoordelijkheid op een efficiënte en duurzame wijze te combineren en daardoor de Europese Unie kan helpen om haar veel grotere uitdagingen aan te gaan. © GF