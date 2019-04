De bomen, het bos en de brexit: de sluwe nieuwe roman van Max Porter

Roderik Six Journalist voor Knack

De Britse taalvirtuoos Max Porter verbluft met zijn tweede roman Lanny. U mag de opvolger van Verdriet is het ding met veren lezen als een ecologische fabel. Woede is de motor die de literaire schoonheid aandrijft: 'Soms zie ik de mensheid in cartoonvorm: we marcheren als lemmingen richting afgrond terwijl we elkaar met boze tweets bestoken.'

