BMW R1250 R beter uitgerust

Vorig jaar lanceerde BMW de ultieme versie van zijn naked bike, de R 1250 R. Deze roadster met een forse tweecilinder boxer krijgt vanaf model 2023 een meer uitgebreide basisuitrusting.

De basis van deze oer-BMW blijft dezelfde met de watergekoelde tweecilinder van 1.254 cc die 136 pk levert. De koppelrijke boxermotor voldoet aan de strenge Euro 5-emissienorm en krijgt een ECO-rijmodus die vooral het brandstofverbruik drukt zonder in te boeten aan rijplezier. Dit dankzij de soepele trekkracht (143 Nm) die de boxer al vanaf erg lage toerentallen biedt.

DTC (Dynamic Traction Control) waakt erover dat het motorgeweld ook op een veilige en gedoseerde manier op het asfalt wordt gezet. Vooral bij natte rijomstandigheden verhoogt dit systeem de actieve veiligheid van de motorrijder aanzienlijk. De bestuurder kan de verschillende rijmodi ook personaliseren.

Verder voorziet BMW het ABS Pro en Dynamic Brake Control. Dit systeem meet bijvoorbeeld de hellingshoek van de motor zodat de remkracht wordt verdeeld in functie van de situatie. In praktijk kan de bestuurder dus perfect in een bocht (met de motor in een hellingshoek) remmen zonder angst dat de motor ‘onderuit’ gaat.

Nieuwe lichttechnologie

BMW hecht veel belang aan de verlichting want de koplamp krijgt full ledtechnologie, net als de richtingaanwijzers. Die verbruiken niet alleen minder energie, ze zorgen ook voor een betere zichtbaarheid. Precies dat is cruciaal op een motorfiets omdat tweewielers vaak minder opvallen in het verkeer, wat soms leidt tot vermijdbare ongevallen.

BMW ontwikkelde ook een (optionele) bochtverlichting die de omgeving waar de motorrijder naartoe stuurt zal verlichten. Deze technologie is bijzonder vernieuwend omdat ze ook rekening houdt met de hellingshoek van de motor. Dit systeem laat het licht precies schijnen waarheen de motorrijder kijkt, maar de dynamische ledtechnologie voorkomt tegelijk verblinding van andere weggebruikers.