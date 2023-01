BMW Motorrad scoort recordjaar

BMW Motorrad heeft een uitstekend jaar achter de rug. De motorafdeling verkocht vorig jaar 202.895 tweewielers, goed voor een stijging met 4,4 % tegenover 2021 en meteen het beste jaar ooit voor BMW Motorrad.

De cijfers zijn de wereldwijde cijfers en hebben niets te maken met het marktleiderschap dat BMW (auto) op de Belgische markt realiseerde. In België deden de BMW-motorfietsen het overigens slechter dan een jaar geleden met een terugval van 7,5 %. Desondanks was BMW met 3.206 nieuw ingeschreven motoren de nummer 2 op de Belgische markt, na Honda maar voor Yamaha en Piaggio.

Vaste waarde

BMW dankt het internationale succes vooral aan de klassieker in het gamma, de R 1250 GS en de afgeleide Adventure-versie. Ook de sportieve viercilinder modellen zoals de S1000 RR blijven het goed doen. Dat is opmerkelijk want die motorfietsen worden vooral door enthousiaste amateurpiloten gekocht die hun speelgoed ook regelmatig op circuits gebruiken. De GS-modellen worden in hoofdzaak door pendelaars ingezet.

Een ander interessant groeisegment is dat van de G310 en de G 310 GS met hun compacte tweecilindermotoren. Alsmaar meer pendelaars die hun motorfiets vooral functioneel gebruiken zien in dat een bescheiden motorisatie volstaat in druk pendelverkeer. De combinatie van een aantrekkelijke prijs en een laag verbruik zal dit segment in de komende jaren nog opstuwen. In het lanceringsjaar van de elektrische CE 04 scooter werden er 5.000 exemplaren van verkocht, want verdienstelijk is gezien de pittige prijs en het beperkte animo voor elektrische motorfietsen.